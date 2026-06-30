В Париже состоялась информационная сессия в рамках Платежного форума Visa 2026 (ФОТО)

ПАРИЖ/Trend/ - В Париже состоялась информационная сессия в рамках Платежного форума Visa 2026, который пройдет 1-2 июля.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, мероприятие объединило лидеров отрасли для обсуждения следующего этапа развития платежной индустрии и коммерции с особым акцентом на новые цифровые платежные технологии.

В этом году форум посвящен тому, что компания называет третьей эпохой развития платежей — агентной коммерции, которая, как ожидается, изменит подходы к инициированию, обеспечению безопасности и пользовательскому опыту при совершении транзакций.

Участники информационной сессии получили возможность напрямую ознакомиться с оценками руководства Visa относительно ключевых тенденций, формирующих будущее платежей и коммерции, а также узнать о новых продуктах и технологических разработках компании.

Программа включала в себя обсуждение глобальной платежной повестки, вызовов кибербезопасности в эпоху искусственного интеллекта, цифровой и агентной коммерции, а также будущего клиентского платежного опыта.

Среди ключевых сессий — «Развитие платежных решений для малого и среднего бизнеса», посвященная тому, как Visa помогает компаниям упростить процессы приема и осуществления платежей. В центре внимания — инструменты, снижающие барьеры для приема цифровых платежей и повышающие скорость, безопасность и гибкость B2B-расчетов.

Еще одна сессия — «Трансформация фронт- и бэк-офиса коммерции» — была посвящена тому, как агентная коммерция и стейблкоины меняют платежный ландшафт в регионе Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки (CEMEA), включая роль искусственного интеллекта и использование цифровых активов для ускорения расчетов.

Выступая на мероприятии, президент Visa по глобальным рынкам Оливер Дженкин отметил, что агентская коммерция (agentic commerce), при которой покупки будут совершать ИИ-агенты от имени пользователей, станет следующим этапом развития цифровой торговли и платежей.

По его словам, искусственный интеллект способен значительно ускорить цифровизацию платежей во всем мире, однако вокруг генеративного ИИ по-прежнему сохраняется высокая степень неопределенности.

«Во время закрытых встреч с руководителями крупнейших компаний по всему миру я постоянно слышу одни и те же вопросы. Компании боятся отстать в развитии искусственного интеллекта, пытаются понять, где он действительно приносит экономический эффект, интересуются, насколько решения Visa уже используют ИИ, и, наконец, спрашивают, как подготовиться к эпохе агентской коммерции», — сказал Дженкин.

По его мнению, уже в ближайшей перспективе интеллектуальные агенты смогут самостоятельно совершать покупки как для потребителей, так и для бизнеса.

«Я абсолютно убежден, что в ближайшие годы агенты будут покупать товары и услуги от нашего имени. Пока еще неясно, кто именно создаст такие решения, на каких платформах они будут работать и какие категории покупок будут охватывать в первую очередь. Но это направление будет стремительно развиваться», — отметил он.

В качестве примера Дженкин описал возможный сценарий использования таких сервисов. По его словам, пользователь сможет предоставить ИИ защищенные платежные данные, информацию о своих предпочтениях, истории покупок и программах лояльности, а также установить ограничения — например, определить допустимых продавцов или лимиты расходов. Это позволит искусственному интеллекту принимать решения с учетом индивидуальных предпочтений владельца.

Вместе с тем, подчеркнул Дженкин, массовое распространение агентской коммерции потребует решения ряда технологических, поведенческих и правовых вопросов.

«Сегодня интернет создан для людей, а не для ИИ-агентов. Необходимы новые стандарты, протоколы и интерфейсы, которые позволят агентам безопасно взаимодействовать с цифровой коммерцией. Кроме того, пользователям потребуется время, чтобы привыкнуть к тому, что покупки может совершать искусственный интеллект. Не менее важно определить правила ответственности в случаях, если ИИ допустит ошибку при совершении покупки», — сказал он.

Несмотря на существующие вызовы, Дженкин выразил уверенность, что агентская коммерция станет столь же значительным этапом развития отрасли, каким ранее стали электронная и мобильная коммерция.

«Это неизбежно. Агентская коммерция кардинально изменит взаимодействие потребителей с цифровой торговлей. Если отрасль уже сейчас начнет инвестировать в необходимые технологии и инфраструктуру, эти изменения принесут пользу всем участникам рынка», — заключил он.

Старший вице-президент Visa по управлению платформами и продуктами Мехрет Хабтеаб, в свою очередь заявила, что онлайн-ритейл теряет до €260 млрд ежегодно из-за незавершенных покупок.

По ее словам, объем онлайн-покупок сегодня исчисляется триллионами, а количество платежных инструментов и систем защиты от мошенничества продолжает расти. Однако даже при этом значительная часть транзакций прерывается на этапе оплаты.

«Несмотря на все это развитие, две из трех онлайн-покупок не завершаются. Это означает, что потребители начинают процесс покупки, но не доходят до его завершения», — отметила Хабтеаб.

Она подчеркнула, что потери индустрии из-за незавершенных транзакций оцениваются примерно в 260 млрд евро ежегодно.

По словам представителя Visa, ключевой задачей становится обеспечение доверия к платежу в условиях новой волны цифровой коммерции, включая генеративный искусственный интеллект, смарт-устройства и автоматизированные сценарии покупок.

«Для того чтобы следующая волна коммерции могла масштабироваться, люди должны доверять платежу, который происходит в фоновом режиме», — сказала она.

Хабтеаб отметила, что платежные сценарии все чаще выходят за пределы традиционных онлайн-магазинов и переходят в социальные сети, цифровые кошельки, подключенные устройства и системы агентской коммерции.

По ее словам, в соцсетях пользователи хотят совершать покупку без выхода из приложения, а цифровые кошельки уже стали полноценными платформами с функциями финансовых сервисов, лояльности и поиска.

Отдельно она подчеркнула роль подключенных устройств — от носимых гаджетов до автомобилей и телевизоров — которые все чаще становятся самостоятельными инструментами оплаты.

Особое внимание, по словам Хабтеаб, уделяется развитию агентской коммерции, где покупки выполняются ИИ-агентами от имени пользователя — от поиска и бронирования до оплаты услуг, не покидая интерфейс приложения.

При этом она отметила, что рост числа каналов торговли приводит к фрагментации цифровой идентичности пользователей, что усложняет оценку рисков и повышает нагрузку на системы безопасности.

«Пользователи совершают покупки через множество каналов и аккаунтов, иногда создавая несколько профилей у одного и того же продавца. Это приводит к фрагментации идентичности и усложняет проверку легитимной активности», — сказала она.

Дополнительным фактором риска, по ее словам, является быстрый рост мошенничества с использованием искусственного интеллекта, который увеличивается в разы ежегодно.

В ответ на эти вызовы Visa развивает стратегию “встроенного доверия”, которая предполагает минимизацию трения в процессе оплаты при одновременном повышении уровня безопасности.

Ключевыми элементами этой стратегии являются повышение качества данных в транзакциях, бесшовная биометрическая аутентификация и расширенное использование токенизации.

По словам Хабтеаб, улучшенные данные позволяют банкам-эмитентам принимать более точные решения при авторизации платежей, снижая количество отказов без увеличения уровня мошенничества. Отдельные инициативы уже показали значительный эффект в Европе, где миллиарды ранее проблемных транзакций стали проходить успешно.

Она также отметила, что биометрическая аутентификация позволяет подтверждать личность пользователя прямо в устройстве без выхода из процесса покупки, а решение Visa Payment Passkey уже работает в 19 странах Европы и 10 странах региона CEMEA.

Особое внимание в стратегии компании занимает токенизация — технология замены данных карты на защищенные цифровые идентификаторы.

«Сегодня 60–70% онлайн-транзакций в нашей сети проходят с использованием токенов, и мы видим путь к 100%», — отметила она.

По ее словам, токенизация обеспечивает одновременно более высокий уровень безопасности и рост эффективности: увеличение успешных транзакций примерно на 5% и снижение мошенничества на 35%.

А президент Visa по региону CEMEA Тарек Махмуд объявил, что Visa запускает новую платформу Visa Threat Intelligence Platform (VTIP).

«Это система, позволяющая анализировать цифровую среду клиентов и выявлять угрозы на ранних стадиях»,- сказал он.

Т. Махмуд заявил, что уровень мошенничества в индустрии цифровых платежей демонстрирует значительный рост и выходит за рамки традиционных схем взлома аккаунтов.

По его словам, ключевой характер мошенничества в последние годы изменился: вместо классических атак на аккаунты все чаще используются схемы социальной инженерии и подмены личности.

«Если говорить только о рисках мошенничества, то уровень фрода в нашей индустрии растет значительно. Но это уже не тот традиционный фрод, о котором мы привыкли думать, когда взламываются аккаунты», — отметил Махмуд.

Он привел данные, согласно которым за период с июня по декабрь прошлого года объем мошенничества, связанного со схемами обмана и подмены личности, достиг около 1 млрд евро.

«Мы видели около одного миллиарда евро scam-мошенничества — когда кто-то выдает себя за другого человека или перехватывает идентичность», — подчеркнул он.

По словам Махмуда, развитие искусственного интеллекта может дополнительно ускорить распространение подобных схем и усложнить их выявление.

«С появлением AI это станет еще проще. Риск-среда меняется очень быстро и уже вышла за рамки традиционного риск-ландшафта», — отметил он.

В ответ на эти вызовы Visa развивает комплекс решений под брендом Visa Protect, который направлен на защиту не только отдельных транзакций, но и всей платежной экосистемы.

По словам Махмуда, одной из ключевых проблем существующих решений является запоздалая реакция на инциденты и недостаток структурированных данных для анализа.

«Многие клиенты получают слишком общие данные и часто узнают о проблеме слишком поздно, когда злоумышленники уже успевают масштабировать свои действия», — сказал он.

Он отметил, что VTIP позволяет переходить от реактивной модели к проактивной, выявляя угрозы до их масштабирования.

По его словам, совокупность этих решений позволяет Visa и ее партнерам более эффективно выявлять аномалии и усиливать защиту платежной инфраструктуры в условиях быстро эволюционирующих угроз.

Дополнительные дискуссии затронули модернизацию платежной инфраструктуры, расширение использования данных и интеллектуальных решений на всем клиентском пути, а также вопросы доверия, кибербезопасности и противодействия мошенничеству в условиях растущей автоматизации и взаимосвязанности цифровой экономики.

В рамках программы также состоялось посещение демонстрационной площадки.