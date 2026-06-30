Visa сегодня строится вокруг трех ключевых направлений - Оливер Дженкин

ПАРИЖ /Trend/ — Visa продолжает трансформацию своего бизнеса на фоне стремительных изменений в мировой платежной индустрии, расширяя технологические возможности и спектр сервисов для клиентов.

Об этом заявил президент Visa по глобальным рынкам Оливер Дженкин на информационной сессии, состоявшейся в рамках Платежного форума Visa в Париже, сообщает специальный корреспондент Trend.

«На фоне всех изменений, происходящих в нашей отрасли, Visa также вынуждена эволюционировать. Мы меняемся и хотим делиться с нашими клиентами тем, как именно трансформируется компания. Но при любых изменениях остается неизменным один принцип: все, что делает Visa, направлено на поддержку наших клиентов», — сказал он.

По словам Дженкина, клиентоориентированность остается основой деятельности компании.

Глава Visa по глобальным рынкам подчеркнул, что компания сохраняет лидирующие позиции на мировом рынке.

«Сегодня Visa работает более чем в 200 странах и территориях, объединяет свыше 175 млн торговых точек по всему миру и ежедневно обрабатывает около одного миллиарда транзакций. По его словам, компания также входит в десятку самых дорогих мировых брендов»,- сказал он.

При этом, отметил Дженкин, трансформация Visa сопровождается активным развитием новых технологических решений.

«Сегодня у нас уже 18 млрд токенов, которые обеспечивают дополнительную защиту платежных реквизитов, а также 18 млрд конечных точек на платформе Visa Direct для перевода денежных средств. Наше подразделение дополнительных сервисов предлагает более 200 решений, из которых свыше 150 используют технологии искусственного интеллекта», — сказал он.

Он также рассказал о стратегических приоритетах компании, подчеркнув, что миссия Visa заключается в том, чтобы сделать процесс оплаты и получения платежей максимально удобным для всех участников рынка.

«Наша стратегия — повышать благосостояние людей по всему миру, оставаясь лучшим способом платить и получать платежи. В основе этой стратегии — наш бренд, инновационные продукты, технологическая платформа, безопасность и наши сотрудники», — отметил Дженкин.

По его словам, бизнес Visa сегодня строится вокруг трех ключевых направлений: потребительских платежей, решений для коммерческого движения денежных средств (Commercial Money Movement Solutions) и дополнительных сервисов (Value-Added Services).

Говоря о сегменте потребительских платежей, Дженкин отметил, что, несмотря на многолетнее развитие карточных расчетов, потенциал роста рынка остается огромным.

«Мы занимаемся потребительскими платежами уже десятилетиями. Но в мировой экономике по-прежнему обращаются триллионы долларов в виде наличных денег, чеков и других неэффективных способов оплаты. Это означает, что впереди у нас еще долгие годы роста», — подчеркнул он.

Отдельное внимание он уделил развитию решений для движения денежных средств между различными категориями участников рынка.

«Деньги перемещаются не только между потребителем и бизнесом. Это переводы между людьми, компаниями, выплаты бизнеса потребителям, государственные выплаты гражданам и платежи граждан государству. Объем этих операций значительно превышает рынок потребительских платежей, однако инфраструктура, обслуживающая такие переводы, пока существенно менее развита. Поэтому мы вместе с клиентами активно инвестируем в то, чтобы сделать эти процессы еще более быстрыми и удобными. Одним из ключевых направлений для нас являются B2B-платежи», — сказал Дженкин.

Третьим стратегическим направлением он назвал дополнительные сервисы Visa, позволяющие клиентам сократить затраты на развитие собственной платежной инфраструктуры.

«Сегодня поддерживать современную платежную инфраструктуру чрезвычайно сложно. Требуются огромные инвестиции в авторизацию, клиринг, расчеты, безопасность, надежность, управление чарджбэками, цифровые платформы, агентскую коммерцию, стейблкоины и многие другие направления. Многие наши клиенты говорят: у нас двадцать проектов, связанных с платежами, но реально мы хотим заниматься только четырьмя или пятью. Остальные нужны лишь для того, чтобы не отставать от рынка», — отметил Дженкин.

По его словам, сегодня Visa предлагает эмитентам, торговым предприятиям и финансовым организациям широкий спектр решений в области управления рисками, цифровой идентификации, кибербезопасности, маркетинга, консалтинга и управляемых сервисов, помогая клиентам повышать эффективность бизнеса.