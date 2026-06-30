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Президент Ильхам Алиев утвердил меморандум между Азербайджаном и Эсватини в сфере госуслуг

Политика Новость 30 июня 2026 16:22 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев утвердил меморандум между Азербайджаном и Эсватини в сфере госуслуг
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
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БАКУ /Trend/ - Утвержден Меморандум о взаимопонимании между Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики и Министерством информации, коммуникаций и технологий Королевства Эсватини о сотрудничестве в сфере создания передового механизма оказания государственных услуг.

Соответствующий указ подписал Президент Ильхам Алиев.

Согласно указу, после вступления Меморандума о взаимопонимании в силу Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики должно обеспечить реализацию его положений.

Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики поручено направить правительству Королевства Эсватини уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Меморандума о взаимопонимании в силу.

Отметим, что «Меморандум о взаимопонимании между Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики и Министерством информации, коммуникаций и технологий Королевства Эсватини о сотрудничестве в сфере создания передового механизма оказания государственных услуг» был подписан 19 мая 2026 года в Баку.

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