Visa: онлайн-ритейл теряет до €260 млрд ежегодно из-за незавершенных покупок

ПАРИЖ /Trend/ — Онлайн-ритейл теряет до €260 млрд ежегодно из-за незавершенных покупок.

Об этом сказала старший вице-президент Visa по управлению платформами и продуктами Мехрет Хабтеаб на информационной сессии в рамках Платежного форума Visa в Париже, сообщает специальный корреспондент Trend.

По ее словам, объем онлайн-покупок сегодня исчисляется триллионами, а количество платежных инструментов и систем защиты от мошенничества продолжает расти. Однако даже при этом значительная часть транзакций прерывается на этапе оплаты.

«Несмотря на все это развитие, две из трех онлайн-покупок не завершаются. Это означает, что потребители начинают процесс покупки, но не доходят до его завершения», — отметила Хабтеаб.

Она подчеркнула, что потери индустрии из-за незавершенных транзакций оцениваются примерно в 260 млрд евро ежегодно.

По словам представителя Visa, ключевой задачей становится обеспечение доверия к платежу в условиях новой волны цифровой коммерции, включая генеративный искусственный интеллект, смарт-устройства и автоматизированные сценарии покупок.

«Для того чтобы следующая волна коммерции могла масштабироваться, люди должны доверять платежу, который происходит в фоновом режиме», — сказала она.

Хабтеаб отметила, что платежные сценарии все чаще выходят за пределы традиционных онлайн-магазинов и переходят в социальные сети, цифровые кошельки, подключенные устройства и системы агентской коммерции.

По ее словам, в соцсетях пользователи хотят совершать покупку без выхода из приложения, а цифровые кошельки уже стали полноценными платформами с функциями финансовых сервисов, лояльности и поиска.

Отдельно она подчеркнула роль подключенных устройств — от носимых гаджетов до автомобилей и телевизоров — которые все чаще становятся самостоятельными инструментами оплаты.

Особое внимание, по словам Хабтеаб, уделяется развитию агентской коммерции, где покупки выполняются ИИ-агентами от имени пользователя — от поиска и бронирования до оплаты услуг, не покидая интерфейс приложения.

При этом она отметила, что рост числа каналов торговли приводит к фрагментации цифровой идентичности пользователей, что усложняет оценку рисков и повышает нагрузку на системы безопасности.

«Пользователи совершают покупки через множество каналов и аккаунтов, иногда создавая несколько профилей у одного и того же продавца. Это приводит к фрагментации идентичности и усложняет проверку легитимной активности», — сказала она.

Дополнительным фактором риска, по ее словам, является быстрый рост мошенничества с использованием искусственного интеллекта, который увеличивается в разы ежегодно.

В ответ на эти вызовы Visa развивает стратегию “встроенного доверия”, которая предполагает минимизацию трения в процессе оплаты при одновременном повышении уровня безопасности.

Ключевыми элементами этой стратегии являются повышение качества данных в транзакциях, бесшовная биометрическая аутентификация и расширенное использование токенизации.

По словам Хабтеаб, улучшенные данные позволяют банкам-эмитентам принимать более точные решения при авторизации платежей, снижая количество отказов без увеличения уровня мошенничества. Отдельные инициативы уже показали значительный эффект в Европе, где миллиарды ранее проблемных транзакций стали проходить успешно.

Она также отметила, что биометрическая аутентификация позволяет подтверждать личность пользователя прямо в устройстве без выхода из процесса покупки, а решение Visa Payment Passkey уже работает в 19 странах Европы и 10 странах региона CEMEA.

Особое внимание в стратегии компании занимает токенизация — технология замены данных карты на защищенные цифровые идентификаторы.

«Сегодня 60–70% онлайн-транзакций в нашей сети проходят с использованием токенов, и мы видим путь к 100%», — отметила она.

По ее словам, токенизация обеспечивает одновременно более высокий уровень безопасности и рост эффективности: увеличение успешных транзакций примерно на 5% и снижение мошенничества на 35%.