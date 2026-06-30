Снижение зависимости госбюджета от нефтяных доходов является одним из основных приоритетов государства – Сахиль Бабаев

БАКУ /Trend/ - Снижение зависимости государственного бюджета Азербайджанской Республики от нефтяных доходов является одним из основных приоритетов государства.

Об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев в ходе обсуждения законопроекта «Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2025 год» на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

"В последние годы проводимые в нашей стране последовательные реформы обусловили устойчивое развитие ненефтяного сектора. В отчетном периоде ВВП по ненефтегазовому сектору составил 92,3 миллиарда манатов, что эквивалентно 71,5% от общего ВВП. Это означает реальный рост на 2,7% по сравнению с 2024 годом", - сказал он.

Министр отметил, что доля ненефтяных доходов в консолидированном бюджете достигла 55,2%, а доля ненефтяных налогов — 25%, что соответственно на 2,8 процентных пункта и 2 процентных пункта больше по сравнению с предыдущим годом.

"Удельный вес ненефтяных доходов государственного бюджета в общих поступлениях за последние 5 лет вырос с 43,3% до 52%. В государственном бюджете на 2026 год предусматривается довести удельный вес ненефтяных доходов до 57,4%. Также следует отметить, что в отчетном периоде коэффициент покрытия текущих расходов ненефтяными доходами составил 92%. Это на 7,5 процентных пункта выше прогноза и на 0,2 процентных пункта выше показателя 2024 года. Нашей целью на конец среднесрочного периода, то есть к 2029 году, является доведение этого показателя до 100%", - сказал он.

С. Бабаев отметил, что меры по увеличению доходов по ненефтяному сектору и диверсификации их источников реализуются на постоянной основе, и данный вопрос постоянно находится на контроле.