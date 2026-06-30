В Азербайджане вносятся изменения в Налоговый кодекс

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане для частных компаний, осуществляющих деятельность в ненефтегазовом секторе, создается возможность направления части средств с депозитных счетов НДС в Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) при министерстве труда и социальной защиты населения.

Это положение отражено в законопроекте, предусматривающем изменения в Налоговый кодекс.

Проект был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно документу, новый механизм будет применяться в течение 4 лет, начиная с 1 января 2027 года. Правила и условия применения механизма будут утверждены структурой, определяемой соответствующим органом исполнительной власти.

Целью законопроекта является расширение возможностей налогоплательщиков по использованию средств на депозитных счетах НДС, формирование дополнительных финансовых ресурсов для выполнения социальных обязательств и, как следствие, поддержка субъектов частного предпринимательства, действующих в ненефтегазовом секторе.