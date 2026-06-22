ЦБА и Исламский совет по финансовым услугам обсудили перспективы сотрудничества (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Исламский совет по финансовым услугам обсудили перспективы сотрудничества, сообщает ЦБА.

Согласно информации, первый заместитель председателя Центрального банка Алияр Мамедъяров встретился с генеральным секретарем Исламского совета по финансовым услугам Гиясом Шабсигом, находящимся в нашей стране в рамках 51-го Ежегодного собрания Группы Исламского банка развития.

«В рамках встречи были обсуждены динамика развития финансового сектора, состоялся обмен мнениями по инициативам, реализуемым в направлении расширения финансовой инклюзивности и повышения устойчивости сектора», – говорится в сообщении.

На встрече также были рассмотрены перспективы сотрудничества по взаимовыгодным направлениям.

Отметим, что в 14-м Форуме частного сектора, организованном в рамках 51-го Ежегодного собрания Группы Исламского банка развития (ИБР), проходившего в Баку 16–19 июня, приняли участие более 1400 делегатов из 60 стран. В ходе Форума было подписано 32 соглашения и меморандума о взаимопонимании на общую сумму свыше 4,7 миллиарда долларов США, а также проведено более 250 встреч B2B и B2G.

Выступая на церемонии открытия, председатель Совета управляющих Группы ИБР, министр экономики Микаил Джаббаров отметил, что Азербайджан придает большое значение партнерству с Группой Исламского банка развития. «Объединение инвестиционного потенциала страны с финансовыми возможностями, глобальным опытом и широкой сетью Группы ИБР открывает новые возможности для проектов, ускоряющих экономическое развитие и создающих долгосрочные выгоды для региона», – подчеркнул министр.

Президент Группы ИБР Мухаммед Аль-Джассер, в свою очередь, отметил, что «частный сектор является движущей силой процесса развития, а основная миссия Банка – устранять препятствия, снижать риски и создавать новые возможности».

В рамках Форума финансовые институты, входящие в Группу ИБР, представили участникам финансовые инструменты по торговому финансированию, страхованию инвестиций, экспортным кредитам и финансированию частного сектора.

В эксклюзивном интервью Trend генеральный директор Исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC), исполняющий обязанности генерального директора Исламской корпорации по развитию частного сектора (ICD) Халид Халафалла заявил, что Азербайджан обладает потенциалом стать региональным центром в сфере исламских финансов. По его словам, страна может стать важным финансовым центром, особенно на рынке сукук.

«Сукук – один из наших основных продуктов. ICD предоставляет консультационные услуги по выпуску сукук и оказывает поддержку в привлечении капитала. ICIEC же продвигает новый продукт под названием страхование сукук, который служит повышению кредитного рейтинга сукук и расширению возможностей их эмиссии», – сказал Trend Халид Халафалла.

По его словам, эти финансовые инструменты могут расширить возможности Азербайджана по выходу на международные рынки капитала и еще больше ускорить региональную и глобальную финансовую интеграцию страны.