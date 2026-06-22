Обсуждено военное сотрудничество Азербайджана и Кыргызстана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом двустороннего сотрудничества на 2026 год, подписанным между министерствами обороны Азербайджана и Кыргызстана, военная делегация этой страны посетила Азербайджан.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

«В ходе встречи с гостями представители Главного оперативного управления Министерства обороны подробно проинформировали их об основных направлениях деятельности главного управления, а также представили брифинг о проводимой работе в области планирования операций.

Стороны подчеркнули текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества между нашими странами, а также важность взаимного обмена опытом.

Кроме того, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам в соответствующей сфере, были даны ответы на вопросы, интересовавшие членов делегации», – говорится в информации ведомства.