Названо количество мин, обезвреженных за неделю на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - C 16 по 21 июня на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана были обнаружены и обезврежены 29 противотанковых мин, 84 противопехотные мины и 514 неразорвавшихся боеприпасов (НРБ).

Об этом сообщает пресс-служба Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA).

Согласно информации, за отчетный период от мин и взрывоопасных остатков войны было очищено в общей сложности 1710,16 гектара территории.

"Отметим, что операции по разминированию проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС), Государственной пограничной службой (ГПС), а также четырьмя частными компаниями на территориях Тертерского, Агдеринского, Кельбаджарского, Агдамского, Ходжалинского, Ханкендинского, Шушинского, Ходжавендского, Лачинского, Физулинского, Джебраильского, Губадлинского и Зангиланского районов, а также в освобожденных от оккупации селах Газахского района – Баганис-Айрым, Ашагы-Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджылы", – говорится в сообщении пресс-службы.