Путин едет в Астану: совместный прагматизм в экономике обеспечивает стабильность диалога

БАКУ /Trend/ - 27-29 мая Президент России Владимир Путин посетит Казахстан с государственным визитом. В рамках визита также пройдут Евразийский экономический форум с участием глав государств ЕАЭС и заседание Высшего Евразийского экономического совета.

Отношения Казахстана и России в 2025–2026 годах развиваются в русле прагматичного стратегического партнерства. В ноябре 2025 года государственный визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию завершился подписанием декларации о переходе к всеобъемлющему стратегическому партнерству и союзничеству. В 2026 году активный политический диалог подкреплялся практическими визитами. Состоялся рабочий визит Михаила Мишустина в Казахстан, министр иностранных дел России Сергей Лавров также совершил официальный визит в страну.

Экономические связи сторон растут. Россия занимает второе место среди торговых партнеров Казахстана после Китая. По данным Бюро нацстатистики Казахстана, в январе-марте 2026 года товарооборот с Россией составил 6,456 млрд долларов, или 19,6% всей внешней торговли страны. Рост по сравнению с прошлым годом составил 16,2%. Россия также остается одним из ключевых источников импорта для Казахстана с долей 33,3%, в то время как доля РФ в казахстанском экспорте составляет 8,3%. Стороны планируют увеличить товарооборот до 30 млрд долларов в год. По итогам 2025 года он уже достиг 27,4 млрд долларов.

Инвестиционная база также остается значимой. Согласно официальным данным, за последние 20 лет российские инвестиции в Казахстан превысили 28 млрд долларов, а казахстанские инвестиции в Россию составили около 9 млрд долларов. Это формирует устойчивую сеть совместных проектов и деловых связей, которая поддерживает торговлю и промышленное сотрудничество.

Большую роль играют транспорт и логистика. Страны развивают международный коридор «Север-Юг», в частности его восточное направление с участием Туркменистана и Ирана. К 2030 году его пропускная способность должна достичь 20 млн тонн в год. Также развиваются маршруты «Западная Европа - Западный Китай» и приграничная инфраструктура. В ноябре 2025 года была подписана дорожная карта по модернизации автомобильных пунктов пропуска. Она предусматривает рост пропускной способности, сокращение времени пересечения границы и упрощение условий для бизнеса. На казахстанской стороне идет модернизация 30 пунктов пропуска. В 2026 году также подписан меморандум о сотрудничестве в сфере беспилотного транспорта и цифровых технологий.

Энергетика остается ключевым элементом связей. Через Каспийский трубопроводный консорциум проходит более 70% экспорта нефти Казахстана, который идет через территорию России в порт Новороссийска. КТК остается одним из главных экспортных маршрутов для казахстанского сырья, что подчеркивает высокую степень интеграции энергетической инфраструктуры двух стран. Также Россия строит первую в Казахстане атомную электростанцию на берегу озера Балхаш.

В мае 2026 года в Москве прошли встречи министра энергетики Казахстана с вице-премьером и министром энергетики РФ. Ранее, в октябре 2025 года, «Газпром» и правительство Казахстана подписали меморандум о газификации Кокшетау и Петропавловска через расширение газопровода «Сарыарка».

Торговля, энергетика и логистика остаются системообразующими направлениями экономического сотрудничества Казахстана и России. Интеграция в этих сферах обеспечивает прочную основу для двусторонних связей, даже с учетом того, что Казахстан активно развивает альтернативные транспортные маршруты (включая Средний коридор), нацеленные на диверсификацию логистики. Государственные визиты и встречи на высшем уровне лишь подтверждают обоюдное стремление сторон сохранять стабильный и диалог.