В Азербайджане будут разработаны новые финансовые механизмы для стартапов и бизнеса

БАКУ/ Trend/ - В «Государственной программе по расширению финансовой инклюзивности на 2027–2030 годы», утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым, предусмотрено расширение возможностей доступа к финансированию для стартапов и субъектов микро-, малого и среднего бизнеса (МСБ).

Как сообщает Trend, согласно документу, в целях поддержки развития предпринимательства планируется расширение возможностей доступа к источникам финансирования — как к долговым, так и к капитальным инструментам — для стартапов, субъектов предпринимательства на начальной стадии развития и ориентированных на рост субъектов микро-, малого и среднего бизнеса.

В Государственной программе отмечено, что в качестве основных исполнительных органов данной меры определены Министерство цифрового развития и транспорта и Агентство по инновациям и цифровому развитию. Реализация мер охватит 2027–2028 годы.

Согласно документу, на начальном этапе будет проведена оценка потребности в стартап- и венчурном (ростовом) капитале. В качестве промежуточного результата предусматривается предложение специальных финансовых механизмов для стартапов и развивающихся субъектов предпринимательства.

В качестве же конечного результата планируется устранение ограничений в финансировании для стартапов, субъектов предпринимательства на начальной стадии развития и ориентированных на рост субъектов МСБ.