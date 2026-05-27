Китай прилагает усилия по урегулированию конфликта между Ираном и США - Ван И

БАКУ /Trend/ - Китай прилагает усилия для урегулирования конфликта между Ираном и США.

Как сообщает Trend, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Китая Ван И.

Министр отметил, что ключ к разрешению нынешней ситуации кроется в переговорах между США и Ираном.

Он добавил, что чем скорее закончится конфликт, тем меньше будет жертв среди гражданского населения.

"Надеемся, что участвующие стороны будут твердо соблюдать режим прекращения огня и продолжат двигаться навстречу друг другу, чтобы мир как можно скорее вернулся на Ближний Восток", - подчеркнул Ван И.