В рамках WUF13 проходит установочная встреча Группы заинтересованных сторон поставщиков услуг

БАКУ/Trend/ - В рамках 13-й сессии Всемирного городского форума (WUF13) проходит установочная встреча Группы заинтересованных сторон поставщиков услуг.

Как сообщает Trend, эта встреча объединяет поставщиков услуг, участвующих в WUF13, предоставляя платформу для коммунальных служб, сервисных организаций и партнеров с целью преодоления отраслевой разобщенности и укрепления координации в сферах жилищного строительства, территориального планирования и инфраструктурных систем.

По мере продолжения роста городов поставщики услуг находятся на передовой решения ключевых городских вызовов, таких как доступность жилья, преобразование неформальных поселений, климатическая устойчивость, пробелы в предоставлении услуг и рост неравенства. Там, где услуги не интегрированы с процессами планирования и жилищного развития, города сталкиваются с хаотичной застройкой, социальной изоляцией и неэффективностью.

Там же, где обеспечивается интеграция, города получают более широкий доступ к возможностям, повышение качества жизни и инклюзивный рост.

Сессия подготовит участников к активному взаимодействию на площадках WUF13, включая ассамблеи и круглые столы, а также к внесению вклада в формирование Бакинского призыва к действиям.

Она создаст пространство для диалога, обмена опытом и совместной выработки приоритетных посланий, подчеркивающих роль коммунальных служб как ключевых факторов устойчивой урбанизации.

В ходе встречи также будут определены пути укрепления партнерств и подчеркнута центральная роль коммунальных служб в продвижении климатически устойчивых, низкоуглеродных и инклюзивных городских систем посредством интегрированного планирования и подходов к предоставлению услуг.