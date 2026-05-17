Цифровизация в строительстве – новый этап с точки зрения устойчивости – Holcim Azerbaijan

БАКУ/Trend/- Цифровизация в строительстве – это новый этап с точки зрения устойчивости.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом заявил генеральный директор Holcim Azerbaijan Серчио Стойков на сессии Бизнес-ассамблеи «Лидерство частного сектора в цепочке создания стоимости жилья: достижение результатов, несмотря на трудности», состоявшейся в рамках 13-й сессии Всемирного городского форума (WUF13).

По его словам, дешевое строительство с низкими первоначальными инвестициями не означает, что здание действительно дешевое:

«Необходимо также учитывать затраты на техническое обслуживание, затраты на электроэнергию, необходимую для охлаждения или отопления дома. Если общая стоимость в итоге окажется выше, это уже нельзя будет считать доступным жильем».

Генеральный директор отметил, что компания, которую он возглавляет, учитывает не только стоимость строительных материалов и услуг, но и четыре основных элемента, влияющих на общую стоимость строительства:



«Первое — это более продуманный дизайн.

Второе — это доступность местных низкоуглеродистых материалов. Мы считаем, что цемент и бетон останутся важными, потому что это экологичные, масштабируемые и доступные на местном уровне материалы. Ключевой вопрос — как сделать их низкоуглеродистыми»,- сказал Стойков.

Он подчеркнул, что в настоящее время в Азербайджане используются низкоуглеродистые цементные изделия, позволяющие сократить выбросы углекислого газа при строительстве дорожной инфраструктуры до 50 процентов.

«В то же время мы хотим продвигать более широкое использование строительных и демонтажных отходов в качестве альтернативы природному сырью. Это также важно с экономической точки зрения, поскольку снижает логистические издержки, влияние нестабильных цепочек поставок и колебания цен на энергоносители»,- сказал гендиректор Holcim Azerbaijan.

По его словам, третье направление – это индустриализация производительности.

«Доступное жилье требует скорости, качества и разумного управления ресурсами. Традиционные методы строительства обычно медленны, создают отходы и дают непостоянные результаты с точки зрения качества. Решением является более широкое использование промышленных сухих смесей и готового бетона. Кроме того, цифровизация в строительстве рассматривается как новый этап с точки зрения устойчивости и доступности.

Наконец, мы говорим об экологичности и стоимости жизненного цикла здания. Самые дешевые инвестиции на начальном этапе не всегда означают доступное жилье в долгосрочной перспективе. И эта ситуация больше всего затрагивает семьи с низким доходом»,- добавил он.