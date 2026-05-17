Система рассрочки платежей по ипотеке широко распространена в Евразийском регионе — Самир Мамедов

БАКУ/Trend/- Система рассрочки платежей за недвижимость получает все большее распространение, особенно в Евразийском регионе.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом заявил страновой представитель Глобального договора ООН (UN Global Compact) в Азербайджане Самир Мамедов на сессии Бизнес-ассамблеи «Лидерство частного сектора в цепочке создания стоимости жилья: достижение результатов, несмотря на трудности», состоявшейся в рамках WUF13.

«Важность снижения первоначальных затрат, долгосрочного обслуживания и коммунальных расходов еще не в полной мере донесена до людей. Думаю, главный прорыв произойдет именно на этом этапе. Тогда политики, в свою очередь, обратятся к частному сектору и проведут консультации. Только после этого начнется естественный процесс. В противном случае активистам или регулирующим органам будет недостаточно пытаться реализовать этот подход в одиночку», - сказал он.

Он считает, что при разработке глобальных правил и норм не следует создавать инфраструктуру, которая впоследствии окажется недоступной для малообеспеченных слоев населения.

С. Мамедов отметил, что основной проблемой, отстающей в этой части мира, является формирование спроса. Регулирующие органы уже понимают ситуацию, и бизнес-сектор готовится. Обусловлено ли это эмоциональной ответственностью или коммерческими интересами — это отдельный вопрос. Но бизнес адаптируется довольно быстро:

«Но я думаю, что пользовательская и потребительская сторона еще не достигла этого этапа. Это главный недостающий элемент. Иногда нам кажется, что все понимают эти проблемы, что люди ожидают доступного, экологичного и устойчивого жилья. Реальность иная. Даже сама терминология недоступна для людей.

Поэтому одним из главных направлений работы является просвещение местных сообществ. Людям нужно рассказывать о существующих проблемах, происходящих изменениях и о том, что их ждет. Необходимо формировать систему управления спросом.

Когда вы разговариваете с представителями бизнеса, они часто говорят: «Спроса нет», и, честно говоря, они не совсем неправы. Поэтому одним из направлений, требующих внимания, является формирование мышления местных сообществ, и конечных пользователей».