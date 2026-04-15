В Азербайджане увеличилось производство промышленной продукции

БАКУ /Trend/ - В январе-марте этого года промышленные предприятия и индивидуальные предприниматели, работающие в этой сфере, произвели промышленной продукции на сумму 14 миллиардов 870,6 миллиона манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики Азербайджана.

Согласно данным, это на 0,2% больше в реальном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Стоимость производства в ненефтегазовой промышленности за отчетный период составила 5 миллиардов 144,2 миллиона манатов. Это означает рост на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В целом в январе-марте текущего года в Азербайджане было произведено валового внутреннего продукта (ВВП) на сумму 29 миллиардов 703,2 миллиона манатов.

Согласно данным, это на 0,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

За отчетный период стоимость нефтегазового ВВП составила 8 миллиардов 531,6 миллиона манатов, а стоимость ненефтегазового ВВП - 21 миллиард 171,6 миллиона манатов.

Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость нефтегазового ВВП страны снизилась на 1,2%, а стоимость ненефтегазового ВВП увеличилась на 0,2%.