Вырос объем торгов на вторичном рынке фондовой биржи в Азербайджане за 2025 г.

БАКУ/Trend/ - После первого IPO, проведенного в 2024 году, активность на фондовом рынке Азербайджана в 2025 году формировалась преимущественно за счет торгов на вторичном рынке.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Бакинскую фондовую биржу.

Отмечается, что объем торгов на вторичном рынке вырос с 12,5 миллиона манатов до 15,8 миллиона манатов, что свидетельствует о стабильной активности инвесторов.

"Рыночная капитализация листинговых компаний составила 2,67 миллиарда манатов (в 2024 году - 2,77 миллиарда манатов), что указывает на в целом стабильный уровень оценок. В отраслевой структуре финансовый сектор сохранил доминирующее положение, составив 99% общей капитализации, тогда как доля реального сектора составила всего 1%, что подчеркивает необходимость диверсификации рынка.

Рыночная капитализация в основном сосредоточена в крупных компаниях: 7 компаний с капитализацией свыше 100 миллионов манатов обеспечили 88% общей рыночной стоимости, 6 компаний с капитализацией от 10 до 100 миллионов манатов - 11,1%, а 23 компании с капитализацией менее 10 миллионовн манатов - всего 0,9%", - говорится в сообщении.