Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 13 апреля

Экономика Материалы 13 апреля 2026 09:09 (UTC +04:00)
Читайте Trend в

Садиг Джавадов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 13 апреля.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,9867 маната, 1 турецкая лира - 0,038 маната, а 100 российских рублей - 2,2082 маната.

Код Курс
USD 1.7
EUR 1.9867
AUD 1.1964
BYN 0.5759
AED 0.4628
KRW 0.1142
CZK 0.0815
CNY 0.2488
DKK 0.2659
GEL 0.6314
HKD 0.217
INR 0.0182
GBP 2.2789
SEK 0.1822
CHF 2.1463
ILS 0.5567
CAD 1.2266
KWD 5.5031
KZT 0.3589
QAR 0.4663
KGS 0.0194
HUF 0.5404
MDL 0.0987
NOK 0.1783
UZS 0.014
PKR 0.6087
PLN 0.4669
RON 0.3904
RUB 2.2082
RSD 0.017
SGD 1.3322
SAR 0.453
xdr 2.3292
TRY 0.038
TMT 0.4857
UAH 0.0391
JPY 1.0643
NZD 0.9903
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости