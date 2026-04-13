Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 13 апреля

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 13 апреля.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 1,9867 маната, 1 турецкая лира - 0,038 маната, а 100 российских рублей - 2,2082 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1.7
|EUR
|1.9867
|AUD
|1.1964
|BYN
|0.5759
|AED
|0.4628
|KRW
|0.1142
|CZK
|0.0815
|CNY
|0.2488
|DKK
|0.2659
|GEL
|0.6314
|HKD
|0.217
|INR
|0.0182
|GBP
|2.2789
|SEK
|0.1822
|CHF
|2.1463
|ILS
|0.5567
|CAD
|1.2266
|KWD
|5.5031
|KZT
|0.3589
|QAR
|0.4663
|KGS
|0.0194
|HUF
|0.5404
|MDL
|0.0987
|NOK
|0.1783
|UZS
|0.014
|PKR
|0.6087
|PLN
|0.4669
|RON
|0.3904
|RUB
|2.2082
|RSD
|0.017
|SGD
|1.3322
|SAR
|0.453
|xdr
|2.3292
|TRY
|0.038
|TMT
|0.4857
|UAH
|0.0391
|JPY
|1.0643
|NZD
|0.9903