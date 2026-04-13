Соглашение в Исламабаде не было достигнуто из-за действий США - МИД Ирана

БАКУ /Trend/ - Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном не был подписан в Исламабаде из-за действий американской стороны.

Как передает Trend, об этом министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи написал в соцсети X.

Министр отметил, что незадолго до подписания исламабадского меморандума иранская сторона столкнулась с максимализмом, постоянными изменениями условий и жесткостью со стороны американской делегации.

По его словам, Иран вел переговоры с США добросовестно и направил в Исламабад «самых высокопоставленных представителей за последние 47 лет».