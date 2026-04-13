Кыргызстан модернизирует школы - цифровизация и новые здания

БАКУ /Trend/ - В последние месяцы в Кыргызстане реализуется ряд инициатив по развитию образовательной инфраструктуры. По всей стране вводятся в эксплуатацию новые школы и современные учебные корпуса, открываются колледжи, внедряются цифровые решения для управления учебным процессом. Эти меры направлены на создание условий для качественного образования и подготовки кадров, соответствующих потребностям экономики и общества.

В частности, 10 апреля в городе Ош в рамках рабочей поездки Президент Садыр Жапаров принял участие в церемонии закладки фундамента 10 новых школ, отметив, что развитие образования остаётся одним из ключевых приоритетов государства и что строительство новых учебных заведений является важным шагом для укрепления образовательной системы страны.

В нескольких регионах страны открыты новые школы с современными аудиториями, библиотеками и столовыми. В столице продолжается строительство российских и российско-кыргызских школ, рассчитанных на преподавание по русскоязычным программам. Планируется, что в этих учебных заведениях будут работать как кыргызстанские, так и российские педагоги, а в 2026 году для студентов предусмотрено 700 квот, отражающих интерес к русскоязычному образованию.

Одним из ключевых направлений реформ является цифровизация процессов управления школами. Внедряются электронные системы перевода учащихся между учебными заведениями, что позволяет учитывать наличие свободных мест и снижать административную нагрузку. Системы исключают человеческий фактор, минимизируя потенциальные риски ошибок и коррупции. Аналогичные механизмы уже применяются при записи в первый класс, что позволяет оценивать эффективность цифрового управления.

Глава государства также отметил, что реализация новых школьных проектов позволит существенно сократить количество школ с трёхсменным обучением, а ряд учебных заведений перевести с двухсменного на односменный режим работы, что напрямую повлияет на качество образования.

Параллельно обсуждается интеграция цифровых решений в сферы туризма и культуры. Планируется создание единой цифровой платформы, которая объединит государственные услуги, бизнес-сервисы и образовательные возможности. Это позволит оптимизировать процессы, связанные с координацией и доступом к услугам, а также расширит возможности для образовательного и культурного взаимодействия.

Дальнейшее развитие образовательной системы и цифровизации может способствовать увеличению числа квалифицированных специалистов, расширению возможностей для обучения и стажировок, повышению прозрачности и эффективности управления учебными заведениями, а также росту интереса к иностранным языкам и международным образовательным программам. Реализация намеченных шагов будет зависеть от готовности образовательных учреждений, наличия ресурсов и устойчивого финансирования, что определит темпы внедрения реформ.