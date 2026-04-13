Глава кабмина Кыргызстана встретится в США с руководством Всемирного банка

ТАШКЕНТ /Trend/ - Председатель кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев в ходе рабочей поездки в Вашингтон примет участие в Весенних совещаниях Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка, сообщает пресс-служба кабмина, передает Trend.

Согласно информации, в рамках визита намечены встречи с руководством Всемирного банка, в том числе с управляющим директором по операционной деятельности Анной Бьерде и вице-президентом по региону Европы и Центральной Азии Антонеллой Бассани.

Стороны обсудят реализацию проектов Всемирного банка в Кыргызстане, а также продвижение строительства Камбаратинской ГЭС-1, имеющего стратегическое значение для энергетической независимости региона.

Кроме того, глава кабмина проведет переговоры с руководством Meta, Oracle, NVIDIA и SpaceX. Основными темами станут цифровизация госуправления, развитие искусственного интеллекта и расширение доступа к современным технологиям.

Также запланированы двусторонние консультации с администрацией президента США Дональда Трампа.