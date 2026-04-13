США заблокируют движение судов в иранские порты с 13 апреля

БАКУ /Trend/ - 13 апреля американские военные начнут военно-морскую блокаду Ирана.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении Центрального командования США (CENTCOM) в соцсети X.

Сообщается, что будет заблокировано движение всех судов, заходящих в иранские порты, а также судов, пытающихся отплыть от его берегов.

"В соответствии с постановлением президента, силы Центрального командования начнут блокировать все морские суда, входящие в иранские порты и выходящие из них, с 10:00 утра 13 апреля по времени восточного побережья", - говорится в публикации.