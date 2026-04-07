КСИР сообщил о сбитом на юге Ирана израильском беспилотнике

БАКУ /Trend/ - Сегодня в южной части Ирана, в районе Сирик провинции Хормозган, был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) израильского производства Orbiter.

По информации Trend, об этом сообщил Корпус стражей Исламской революции Ирана.

Отмечается, что указанный БПЛА был сбит системой противовоздушной обороны страны.

Добавим, что с 28 февраля Иран заявляет о сбитии примерно 170 БПЛА на своей территории.

Отметим, что 28 февраля США и Израиль начали военные действия против Ирана. Удары были нанесены по крупнейшим городам страны, включая Тегеран. Белый дом обосновал атаку ракетными и ядерными угрозами, исходящими от Исламской Республики.

В результате нанесенных ударов погибли высший руководитель страны аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства. Корпус стражей исламской революции Ирана объявил о проведении масштабной ответной операции против Израиля.

Иран также наносит удары по объектам США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане и Сирии с использованием баллистических, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. В связи с напряженностью в безопасности вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли. Иран полностью сохраняет контроль над Ормузским проливом, разрешая проход через него только тем судам, которые считает необходимым.