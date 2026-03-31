Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 31 марта

31 марта 2026 09:08 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 31 марта

Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 31 марта.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,9498 маната, 1 турецкая лира - 0,0382 маната, а 100 российских рублей - 2,0898 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9498
AUD 1,1636
BYN 0,581
AED 0,4628
KRW 0,1107
CZK 0,0795
CNY 0,246
DKK 0,261
GEL 0,6313
HKD 0,2169
INR 0,0179
GBP 2,2434
SEK 0,178
CHF 2,1285
ILS 0,536
CAD 1,2203
KWD 5,4985
KZT 0,3537
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,5045
MDL 0,0968
NOK 0,1745
UZS 0,0139
PKR 0,6081
PLN 0,4548
RON 0,3824
RUB 2,0898
RSD 0,0166
SGD 1,3162
SAR 0,453
xdr 2,3083
TRY 0,0382
TMT 0,4857
UAH 0,0388
JPY 1,065
NZD 0,9704
