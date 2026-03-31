Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 31 марта

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 31 марта.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 1,9498 маната, 1 турецкая лира - 0,0382 маната, а 100 российских рублей - 2,0898 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9498
|AUD
|1,1636
|BYN
|0,581
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1107
|CZK
|0,0795
|CNY
|0,246
|DKK
|0,261
|GEL
|0,6313
|HKD
|0,2169
|INR
|0,0179
|GBP
|2,2434
|SEK
|0,178
|CHF
|2,1285
|ILS
|0,536
|CAD
|1,2203
|KWD
|5,4985
|KZT
|0,3537
|QAR
|0,4663
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5045
|MDL
|0,0968
|NOK
|0,1745
|UZS
|0,0139
|PKR
|0,6081
|PLN
|0,4548
|RON
|0,3824
|RUB
|2,0898
|RSD
|0,0166
|SGD
|1,3162
|SAR
|0,453
|xdr
|2,3083
|TRY
|0,0382
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0388
|JPY
|1,065
|NZD
|0,9704