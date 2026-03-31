Производство ветровой энергии в Азербайджане возросло

БАКУ /Trend/ - В январе–феврале текущего года в Азербайджане на ветровых электростанциях (ВЭС) было произведено 141,6 млн кВт·ч электроэнергии.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Согласно данным, это на 138,2 млн кВт·ч, или в 41,6 раза больше по сравнению с показателем за аналогичный период 2025 года.

В то же время за отчётный период в стране на солнечных электростанциях было произведено 42,7 млн кВт·ч электроэнергии, что на 0,6 млн кВт·ч, или на 1,4% меньше по сравнению с показателем за первые два месяца 2025 года.

Отметим, что в январе–феврале 2026 года в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром в Азербайджане было произведено продукции и оказано услуг на сумму 671,6 млн манатов. В секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов объём производства составил 93,4 млн манатов.