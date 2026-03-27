Международные путешественники посетили город Лачин (ФОТО)

Политика Материалы 27 марта 2026 09:32 (UTC +04:00)
Аслан Мамедли
БАКУ /Trend/ - Очередным пунктом визита международных путешественников в Карабах и Восточный Зангезур стал город Лачин. Делегацию возглавляет основатель и руководитель клуба NomadMania, гражданин Великобритании греческого происхождения Харри Мицидис.

Как сообщает Trend, в ходе визита в Лачин путешественники ознакомятся с Галереей Yurd, а также с центром Gilabi Ceramics и изделиями ручной работы, подготовленными местными жителями. В рамках поездки также предусмотрены экскурсия по городу и знакомство с созданной здесь инфраструктурой, а также с работами по восстановлению и строительству.

В составе группы 79 путешественников из 37 стран, что делает ее самой крупной международной экспедицией в освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Клуб NomadMania делит планету на 1301 регион и составляет рейтинги путешественников по посещенным территориям. Харри Мицидис побывал во всех этих регионах и занимает первое место в мировом рейтинге. Ранее клуб впервые провел ежегодное собрание именно в Азербайджане.

Эта поездка имеет особое значение для популяризации освобожденных от оккупации территорий Азербайджана в рамках "черного туризма" и знакомства с масштабными восстановительными и строительными работами, проводимыми в регионе.

С 2020 по 2025 годы международные путешественники по линии ведущих мировых клубов совершили 15 экспедиций в Карабах и Восточный Зангезур; текущая поездка станет шестнадцатой.

Международные путешественники посетили город Лачин (ФОТО)
