Вырос объем экспорта нефти из Азербайджана в Турцию за январь-февраль

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале из Азербайджана в Турцию было экспортировано 47,1 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 22,1 миллиона долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года этот показатель в стоимостном выражении вырос на 14,7 миллиона долларов США, или в 3 раза, а по объему - на более 32,3 тысяч тонн, или 3,2 раза.

Так, в январе-феврале прошлого года из Азербайджана в Турцию было экспортировано 14,8 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов на сумму 7,4 миллиона долларов США.

Отметим, что в январе-феврале этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 6,264 миллиарда долларов США. Эта цифра на 2,64 миллиарда долларов или 29,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из общего объема внешней торговли 3,665 миллиарда долларов составил экспорт, а 2,599 миллиарда долларов - импорт. За последний год экспорт сократился на 1,102 миллиарда долларов или на 23%, а импорт - на 1,539 миллиона долларов или на 37,2%.

В итоге образовалось положительное сальдо в 933,6 миллиона долларов, что на 52,4 миллиона долларов или на 5,3% меньше по сравнению с прошлым годом.