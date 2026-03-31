Цена азербайджанской нефти превысила 128 долларов

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла по сравнению с предыдущим показателем на 3,81 доллара США, или 3,1% и составила 128,05 доллара США.
Об этом Trend сообщает со ссылкой на источник на нефтяном рынке.
Отмечается, что цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 3,61 доллара США, или 3,1%, и составила 121,05 доллара США за баррель.
Цена нефти марки URALS увеличилась на 2,99 доллара США, или 3,3% по сравнению с предыдущим показателем и составила 95,10 доллара США за баррель.
Цена нефти Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла на 2,98 доллара США, или 2,5% по сравнению с предыдущим показателем и составила 123,49 доллара США за баррель.
В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.