Цена азербайджанской нефти превысила 128 долларов

Энергетика Материалы 31 марта 2026 09:36 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла по сравнению с предыдущим показателем на 3,81 доллара США, или 3,1% и составила 128,05 доллара США.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 3,61 доллара США, или 3,1%, и составила 121,05 доллара США за баррель.

Цена нефти марки URALS увеличилась на 2,99 доллара США, или 3,3% по сравнению с предыдущим показателем и составила 95,10 доллара США за баррель.

Цена нефти Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла на 2,98 доллара США, или 2,5% по сравнению с предыдущим показателем и составила 123,49 доллара США за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.

