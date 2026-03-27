Из Ирана в Азербайджан эвакуировано 3040 человек (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Эвакуация граждан Азербайджана и других стран из Ирана продолжается.

Как сообщает Trend, с 8:00 28 февраля по 10:00 27 марта из Ирана были эвакуированы в общей сложности 3040 человек.

В частности, за этот период через Азербайджан были эвакуированы 723 гражданина Китая, 516 — Азербайджана, 343 — России, 198 — Бангладеш, 187 — Таджикистана, 184 — Индии, 148 — Пакистана, 80 — Омана, 68 — Индонезии, 57 — Ирана, 44 — Италии, 30 — Алжира, 26 — Испании, 24 — Канады, 24 — Германии, 19 — Франции, 19 — Грузии, 18 — Саудовской Аравии, 18 — Японии, 16 — Узбекистана, 13 — Польши, 13 — Швейцарии, 13 — Нигерии, 13 — Казахстана, 12 — Венгрии, 12 — Бахрейна, 11 — Мексики, 11 — США, 10 — Великобритании, 10 — Беларуси, 10 — Болгарии, 10 — Демократической Республики Конго, 8 — Бразилии, 8 — Судана, 7 — Венесуэлы.

Кроме того, эвакуированы по 6 граждан Объединённых Арабских Эмиратов, Словакии, Бельгии и Румынии; по 5 граждан Турции, Сербии, Чехии, Швеции, Афганистана, Австралии, Австрии, Греции, Вьетнама и Кыргызстана; по 4 гражданина Иордании, Филиппин, Украины, Шри-Ланки, Кувейта, Финляндии и Нидерландов; по 3 гражданина Катара, Хорватии, Дании и Норвегии; по 2 гражданина Непала, Ливана, Йемена, Мьянмы, Кипра и Словении; а также по одному гражданину Туниса, Южной Африки, Мальдивских островов, Кубы, Ватикана, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Латвии, Египта, Белиза и Доминиканской Республики.

Напомним, что между США и Ираном не было достигнуто конкретного соглашения по ядерной программе, и с 28 февраля США и Израиль начали военные авиаудары по Ирану. В ответ Иран с того же дня наносил удары ракетами и дронами по Израилю и военным объектам США в странах региона.

В первый день военных авиаударов по Ирану погибли Верховный лидер страны аятолла Сейид Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных военных. 8 марта большинством голосов Экспертный совет Ирана избрал сына аятоллы Сейида Али Хаменеи - Сейида Моджтабу Хаменеи - третьим Верховным лидером Ирана.

В период с 1 по 5 марта противостояние еще более расширилось и охватило различные страны Ближнего Востока. Сообщается, что потери со стороны США составили 8 погибших и более 140 раненых.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. Из-за напряженной обстановки вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли, а ряд стран призвал своих граждан покинуть регион.