Производство медного концентрата в Азербайджане значительно выросло

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале текущего года в Азербайджане было произведено 2 467 тонн медного концентрата.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике, производство данной продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 2,1 тыс. тонн, или в 6,9 раза.

По состоянию на 1 марта текущего года запасы готового медного концентрата на складах промышленных предприятий составили 2 382 тонны.

В целом за отчётный период общий объём производства в добывающей промышленности составил 5,2 млрд манатов, что на 0,3 процента больше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.