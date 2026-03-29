Тело Расима Балаева будет доставлено в Азербайджан

БАКУ/ Trend/ - Правительство Азербайджана инициировало все необходимые процедуры для отправки тела народного артиста Расима Балаева, скончавшегося сегодня в больнице в Стамбуле, где он проходил лечение, на родину.

Об этом Trend сообщили в посольстве Азербайджана в Турции.

Отмечается, что после завершения всех формальностей в Турции тело будет доставлено в Азербайджан. Посольство и Генеральное консульство страны в Стамбуле находятся в постоянном контакте с семьей актёра и оказывают всю необходимую поддержку.