Обнародованы доходы Азербайджана от экспорта удобрений в январе-феврале

БАКУ /Trend/ - В январе–феврале текущего года из Азербайджана было экспортировано 70,2 тыс. тонн удобрений на сумму 22,048 млн долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель снизился в стоимостном выражении на 14,1 млн долларов США, или на 39%, а в количественном выражении — на 53,2 тыс. тонн, или на 43,1%.

Экспорт удобрений составил 0,60% от общего объема экспорта продукции страны за первые два месяца текущего года.

В то же время в январе–феврале 2026 года в Азербайджан было импортировано 29 тыс. тонн удобрений на сумму 19,6 млн долларов США.

Согласно данным, по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года импорт увеличился в стоимостном выражении на 8,7 млн долларов США, или в 1,8 раза, а в количественном выражении — на 5,5 тыс. тонн, или на 23,4%.

За отчетный период импорт удобрений составил 0,75% от общего объема импорта страны.