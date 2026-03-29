Стоимость бензина в США увеличилась примерно на доллар

БАКУ /Trend/ - С начала военной операции США и Израиля против Ирана средняя розничная цена одного галлона (3,785 литра) бензина марки Regular на автозаправках в Вашингтоне выросла примерно на 1 доллар.

Как сообщает Trend, об этом говорится на сайте Американской автомобильной ассоциации.

Согласно данным, на 28 марта средняя цена обычного бензина в Вашингтоне достигла 4,138 доллара за галлон.

Отмечается, что месяцем ранее цена за бензин составляла 3,106 доллара. По состоянию на 28 марта средняя цена бензина Regular на автозаправках по всем штатам США составила 3,976 доллара против 2,982 доллара месяцем ранее.