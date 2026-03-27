Владимир Путин примет участие в открытии Азербайджанского театра в Дербенте

БАКУ /Trend/ - Президент России Владимир Путин 27 марта по видеоконференц-связи примет участие в открытии после реконструкции здания Азербайджанского государственного музыкально-драматического театра в Дербенте.

Как сообщает Trend, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отметив, что церемония приурочена к Международному дню театра. По его словам, речь идет об историческом театре, ведущем свою историю с XIX века, когда представители азербайджанской интеллигенции в Дербенте создали тюркский кружок, впоследствии преобразованный в азербайджанский театр.

Песков также подчеркнул, что в Дербенте ожидаются гости из Азербайджана, которые примут участие в мероприятиях, посвященных открытию обновленного культурного объекта.