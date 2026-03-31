МИД Азербайджана распространило заявление в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев.

Как сообщает во вторник Trend, в заявлении МИД говорится:

"Сегодня, 31 марта, исполняется 108 лет со Дня геноцида азербайджанцев, с тех ужасных массовых убийств, совершенных против нашего народа радикальными армянскими группировками.

Геноцид, совершенный 6000 членами Бакинского Совета и 4000 вооруженными членами партии «Дашнакцутюн» в марте 1918 года, вошел в историю как один из самых жестоких примеров этнических чисток. Признания Степана Шаумяна, в то время чрезвычайного комиссара по Кавказу, также доказывают, что эти массовые убийства были совершены именно на почве национальной ненависти, под видом «борьбы с контрреволюционерами».

В результате этих преступлений, систематически совершавшихся в таких регионах, как Баку, Шамахы, Губа, Карабах, Зангезур, Нахчыван, Ширван и Иреван, погибли десятки тысяч азербайджанцев. Только в Губе погибло более 16 000 человек, а 167 деревень были сравнены с землей. Помимо мирного населения, целью нападения стало религиозное и культурное наследие нашего народа: были уничтожены мечети и исторические памятники.

Несмотря на расследование событий, произошедших после образования Азербайджанской Демократической Республики, создание специальных институтов для информирования мирового сообщества и объявление 31 марта национальным днем ​​траура, крах АДР помешал политической и правовой оценке этого преступления.

После восстановления нашей независимости эти массовые убийства получили правовую и политическую оценку на государственном уровне в соответствии с указом общенационального лидера Гейдара Алиева «О геноциде азербайджанцев» от 26 марта 1998 года.

Эта кровавая политика геноцида в начале XX века продолжалась и в последующие периоды, а к концу века приобрела систематический характер, выразившийся в массовой депортации азербайджанцев с территории современной Армении, массовых убийствах, совершенных во время оккупации азербайджанских территорий, в частности в Ходжалинском геноциде, и других военных преступлениях.

Азербайджанский народ никогда не забудет эти кровавые страницы нашей истории.

31 марта – в День памяти азербайджанцев – мы с глубокой скорбью чтим память всех наших соотечественников, ставших жертвами этнической ненависти и геноцида".