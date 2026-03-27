Сборная Азербайджана по футболу разгромила Сент-Люсию (ВИДЕО)

27 марта 2026 21:18 (UTC +04:00)
Алиш Абдулла
БАКУ/ Trend/ - Сборная Азербайджана по футболу одержала крупную победу над Сент-Лусией в матче международного турнира FIFA Series 2026 - 6:1.

Как сообщает Trend, счет в игре открыл Эмин Махмудов, реализовавший пенальти. Затем преимущество команды укрепил Рагим Садыхов, а Муса Гурбанлы довел счет до 3:0.

Во втором тайме соперник сумел сократить отставание благодаря реализованному пенальти Донована Филипа, однако это не повлияло на ход встречи. Торал Байрамов забил четвертый мяч, после чего Вусал Искендерли и Рустам Ахмедзаде довели матч до разгрома.

Национальная сборная уверенно контролировала игру и на протяжении всего матча доминировала на поле, добившись убедительной победы.

