Азербайджан и Иран подчеркнули важность прекращения военных столкновений в регионе

БАКУ /Trend/ - 30 марта состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Исламской Республики Иран Сейедом Аббасом Арагчи.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора была выражена глубокая обеспокоенность по поводу обостряющейся региональной ситуации.

Была подчеркнута важность активизации дипломатических усилий для скорейшего прекращения военных столкновений в регионе.

Министры также обменялись мнениями по двусторонним вопросам, представляющим взаимный интерес.



