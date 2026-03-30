Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Азербайджан и Иран подчеркнули важность прекращения военных столкновений в регионе

Материалы 30 марта 2026 23:03 (UTC +04:00)
Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - 30 марта состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Исламской Республики Иран Сейедом Аббасом Арагчи.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора была выражена глубокая обеспокоенность по поводу обостряющейся региональной ситуации.

Была подчеркнута важность активизации дипломатических усилий для скорейшего прекращения военных столкновений в регионе.

Министры также обменялись мнениями по двусторонним вопросам, представляющим взаимный интерес.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости