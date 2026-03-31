Геноцид 31 Марта – одна из самых кровавых страниц в истории человечества

БАКУ/Trend/ - За последние двести лет в историю Азербайджана, наряду с многочисленными славными страницами, были вписаны трагедии и геноциды.

Одно из таких страшных событий произошло в марте-апреле 1918 года. В ходе этих событий, вошедших в историю Азербайджана, как геноцид 31 Марта, были жестоко убиты только по признаку национальной принадлежности десятки тысяч мирных азербайджанцев.

Сто восемь лет назад армянские дашнаки и большевики совершили невиданные зверства в отношении азербайджанского населения в Баку, Шамахе, Губе, Карабахе, Зангезуре, Нахчыване, Лянкяране, Гяндже и других регионах, с особой жестокостью убили свыше 70 тысяч человек, в том числе женщин, детей, стариков, сожгли села, изгнали жителей с родных очагов.

Армянские вооруженные формирования стерли с лица земли в Бакинской губернии 229, в Гянджинской губернии – 272, в Зангезурской губернии – 115, в Карабахе – 157 сел.

В результате геноцида, совершенного в 1918-1920 годах бандитскими отрядами Андраника против азербайджанцев, большая часть населения на территории нынешней Армении, то есть проживавшей на землях Западного Азербайджана, примерно 565 тысяч человек, были зверски убиты или изгнаны с земель предков.

Были разрушены многочисленные шедевры национальной архитектуры, школы, больницы, мечети и другие памятники.

Постановлением Совета Министров Азербайджанской Демократической Республики от 15 июля 1918 года была создана Чрезвычайная следственная комиссия в целях расследования этой трагедии.

На первом этапе комиссия расследовала совершенные армянами тяжкие преступления в Шамахе, на территории Иреванской губернии.

Для доведения этой правды до международной общественности при Министерстве иностранных дел была учреждена специальная структура.

31 марта АДР объявила днем общенационального траура.

Таким образом впервые в истории была предпринята попытка дать политическую оценку агрессивным процессам геноцида против азербайджанцев, продолжающимся более века. Однако после падения АДР работа в этой сфере прервалась.

Перелистывая страницы истории, сталкиваешься с новыми и новыми фактами, свидетельствующими о зверствах армян.

В последнее время расширяются поиски для уточнения сведений. Выявляются многочисленные неоспоримые архивные документы, доказательства геноцида.

К примеру, что касается числа убитых в Шамахе в марте-апреле 1918 года, то в некоторых сведениях эта цифра составляет 7 тысяч, в других – 8-12 тысяч, и даже 40 тысяч.

В документах Чрезвычайной следственной комиссии , созданной правительством АДР, отмечается, что в марте-апреле 1918 года в 58 азербайджанских селах в Шамахинской губернии были зверски убиты 3632 мужчин, 1771 женщин, 956 детей. Однако по подсчетам экспертов на основании архивных документов в 53 селах Шамахинской губернии были убиты 8027 азербайджанцев, 4190 из них - мужчины, 2560 - женщины, 1277 - дети. По другим источникам в 72 селах Шамахи были убиты 7 тысяч человек, в том числе 1653 женщины и 965 детей.

Чрезвычайная следственная комиссия свидетельствует о том, что в Шамахинской губернии армянской агрессии подверглись 86 из 120 сел.

Из-за того, что комиссия АДР прервала работу, невозможно найти информацию о других 34 селах.

С 90-х годов прошлого века местные исследователи проводят ряд работ в связи с уточнением количества людей, убитых в городе Шамаха в марте-апреле 1918 года. В результате их исследований (воспоминания и сведения, собранные примерно у сотни свидетелей) было установлено, что под руководством армянских преступников С. Шаумяна, С. Лалаева, З. Арестисяна, братьев Т. Амирова и А. Амиряна в городе Шамаха было убито около 14-16 тысяч человек, в его 40 селах и поселках- 6-8 тысяч человек. Число лиц, изгнанных из Шамахинского уезда составило более 18 тысяч человек.

В результате армянского вооруженного нападения в течение первых пяти месяцев 1918 года в Губинском уезде с особой жестокостью было убито более 16 тысяч человек, разрушено 167 сел. Обнаружен ряд новых фактов о массовых убийствах азербайджанцев армяно-дашнакскими отрядами в Губинском уезде. Одним из таких фактов является обнаруженные в 2007 году массовые захоронения в городе Губа. Армянские воинские формирования под руководством Амазаспа учинили в Губе массовые убийства не только турецко-мусульманскому населению, но и евреев. В результате проведенных исследований было установлено, что в 1918-1919 годах армянами в Губе было убито около 3 тысяч евреев.

Политика геноцида армян против азербайджанцев продолжалась и в наше время. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в азербайджанском городе Ходжалы был совершен очередной страшный геноцид. В результате вероломного нападения на город в ночное время с особой жестокостью было убито 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, тяжело ранено 487 человек, в том числе 76 детей, 1275 человек взяты в заложники.

Азербайджанское государство предприняло все необходимые шаги, чтобы донести до мира правду о мартовском геноциде. Целенаправленная деятельность в этой сфере началась после возвращения общенационального лидера Гейдара Алиева к политической власти в Азербайджане. Указом великого лидера от 26 марта 1998 года 31 марта было объявлено Днем геноцида азербайджанцев.

Напряду с этим, Указ Гейдара Алиева "О массовой депортации азербайджанцев с исторических и этнических земель Армянской ССР в 1948-1953 годах" от 18 декабря 1997 года представляет важное значение с точки зрения всестороннего исследования депортации азербайджанцев с территории Армянской ССР, дачи политико-правовой оценки этим преступлениями доведения его до международной общественности. Эти указы важны не только для изучения и увековечивания кровавых страниц нашей истории, но и для разоблачения армянского шовинизма и терроризма.

В целях более полного доведения до общественности страны и всего мира правды об этом преступлении против азербайджанцев Президент Азербайджана Ильхам Алиев в 2018 году – накануне 100-летия геноцида подписал Распоряжение. В этих целях был разработан и реализован специальный план мероприятий.