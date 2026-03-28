Азербайджан увеличил инвестиции в экономику Омана

БАКУ /Trend/ - В 2025 году объем прямых инвестиций Азербайджана в экономику Омана составил 14,064 миллиона долларов США, сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

По сравнению с 2024 годом этот показатель вырос на 13,893 миллиона долларов, или в 82,2 раза. Доля инвестиций в Оман в общем объеме прямых инвестиций Азербайджана за рубеж составила 0,6%.

Отметим, что в 2024 году объем прямых инвестиций Азербайджана в Оман составлял 171 тысячу долларов.

В целом в 2025 году объем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана превысил 6,595 миллиарда долларов, что на 450,9 миллиона долларов, или на 6,4% меньше показателя 2024 года.

В то же время объем прямых инвестиций Азербайджана за рубеж составил 2,528 миллиарда долларов, увеличившись на 765,4 миллиона долларов, или на 43,4% по сравнению с предыдущим годом.