Спецслужбы Азербайджана превратились в профессиональную и мощную структуру, отвечающую на самые сложные вызовы - Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - Ежегодно 28 марта сотрудники органов безопасности и разведки Азербайджана с гордостью отмечают свой профессиональный праздник.Эта дата знаменует не только день создания одного учреждения, но и является символом формирования одного из важнейших столпов азербайджанской государственности. Обеспечение безопасности государства, защита национальных интересов, поддержание внутренней стабильности и противодействие внешним угрозам — основная миссия этих структур. Сегодня специальные службы Азербайджана превратились в профессиональный и сильный механизм, способный отвечать на самые сложные вызовы современного мира.

Об этом Trend заявил политолог Азер Гараев.

"История создания органов безопасности Азербайджана восходит к 28 марта 1919 года. В тот период действовавшая Азербайджанская Демократическая Республика четко понимала, насколько важно обеспечение национальной безопасности. В условиях становления государства и наличия многочисленных внутренних и внешних угроз создание разведывательной и контрразведывательной службы было стратегической необходимостью.

Создание этого органа демонстрировало дальновидность государственной политики Азербайджана. Для независимого государства важны не только армия и дипломатия, но и надежная система безопасности. Именно сформированные в тот период структуры безопасности в последующие этапы составили основу системы обороны и безопасности страны", - отметил он.

По словам политолога, после утраты Азербайджаном независимости в 1920 году деятельность органов безопасности также изменилась:

"Структура была включена в систему СССР, и ее основной задачей стало сохранение советского режима. Этот период стал сложным и тяжелым этапом для азербайджанского народа. Приоритетом было не столько обеспечение национальных интересов, сколько идеологический контроль и деятельность в соответствии с советской системой. Несмотря на это, азербайджанские кадры, работавшие в системе безопасности в тот период, внесли важный вклад в формирование школы профессионализма. Этот опыт на следующем этапе — в период независимости — сыграл ключевую роль в создании современной национальной системы безопасности".

"Один из важнейших этапов в истории органов безопасности Азербайджана связан с Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. В годы работы в системе безопасности Гейдар Алиев сформировал новый подход, основанный на национальных интересах. В 1967 году, будучи назначенным руководителем органов безопасности, Гейдар Алиев начал глубокие реформы в этой сфере. Его основной целью было национализация системы безопасности и продвижение местных кадров. В тот период серьезной проблемой было то, что азербайджанцы составляли меньшинство на высоких должностях. Под руководством Общенационального лидера Гейдара Алиева этот стереотип изменился, и число национальных кадров значительно возросло. Эта политика не ограничилась только кадровыми изменениями. Общенациональный лидер организовал деятельность органов безопасности более профессионально и системно. Подготовка кадров, усиление дисциплины, совершенствование оперативной деятельности и защита национальных интересов стали основными направлениями его политики", - сказал политолог.

А. Гараев отметил, что после восстановления независимости в 1991 году перед Азербайджаном стояла ключевая задача - заново выстроить национальную систему безопасности.

"Государство только формировалось, в регионе продолжались конфликты, внутренняя политическая стабильность не была полностью обеспечена. В таких условиях создание сильной системы безопасности имело жизненно важное значение. После возвращения к власти Общенационального лидера Гейдара Алиева начались системные реформы в сфере безопасности. Структуры государственной безопасности были сформированы в соответствии с требованиями современного периода. В это время основными приоритетами системы безопасности стали защита государственной независимости, обеспечение внутренней стабильности и предотвращение внешних угроз", — сказал он.

По его словам, именно по инициативе Общенационального лидера Гейдара Алиева в 1998 году была создана Академия государственной безопасности, обеспечивающая подготовку профессиональных кадров для органов безопасности.

"Создание Академии стало важным шагом с точки зрения дальнейшего укрепления национальной системы безопасности и подготовки местных профессиональных кадров. В этом учебном заведении готовятся офицеры с современными знаниями и высокой подготовкой, которые занимают ответственные должности в сфере обеспечения государственной безопасности. Сегодня выпускники Академии работают в различных структурах Службы государственной безопасности, внося значительный вклад в укрепление безопасности страны. Это является реальным результатом дальновидной политики Общенационального лидера Гейдара Алиева в сфере безопасности", - отметил он.

Политолог отметил, что под руководством Президента Ильхама Алиева когда система безопасности была полностью перестроена в соответствии с современными требованиями.

"Реформы, проведенные в 2015 году, стали важной поворотной точкой в сфере безопасности. В результате этих реформ были созданы Служба государственной безопасности и Служба внешней разведки. Этот шаг позволил системе безопасности действовать более гибко и эффективно. Новые структуры были оснащены современными технологиями, усилена профессиональная подготовка кадров, расширено международное сотрудничество. Сегодня система безопасности Азербайджана считается одной из самых сильных и профессиональных структур региона", - отметил он.

По его словам, Вторая Карабахская война 2020 года еще раз продемонстрировала силу и профессионализм органов безопасности Азербайджана. Война была выиграна не только военной мощью, но и разведывательным и информационным превосходством.

"Органы безопасности сыграли важную роль в своевременном выявлении планов противника, сборе оперативной информации и ее передаче военному руководству. Применение современных технологий, обеспечение информационной безопасности и борьба с дезинформацией стали одним из основных направлений деятельности этих структур. Именно благодаря этой деятельности азербайджанская армия проводила более эффективные и точные операции в ходе войны. Правильное и оперативное представление разведывательных данных напрямую повлияло на исход войны", - заявил политолог.

А. Гараев отметил, что после Отечественной войны деятельность органов безопасности еще более усилилась.

"Обеспечение безопасности на освобожденных от оккупации территориях, нейтрализация незаконных вооруженных формирований и восстановление государственного контроля стали одной из основных задач этих структур. Органы безопасности сыграли важную роль в предотвращении сепаратистской деятельности, устранении террористических угроз и обеспечении стабильности в регионе. После полного восстановления суверенитета Азербайджана перед системой безопасности возникли новые и более ответственные задачи", - сказал А. Гараев.

Политолог подчеркнул, что в современном мире понятие безопасности имеет более широкий смысл по сравнению с предыдущими годами.

"Угрозы уже не ограничиваются только военной сферой. Информационные войны, кибербезопасность, транснациональная преступность, терроризм и другие риски создают новые проблемы для государств. Органы безопасности Азербайджана также действуют в соответствии с этими вызовами. Меры, предпринимаемые в сфере кибербезопасности, расширение международного сотрудничества, операции по борьбе с терроризмом подтверждают, что эти структуры действуют согласно современным требованиям. Геополитическое положение и стратегическое значение Азербайджана также усиливают роль системы безопасности страны. Сегодня специальные службы Азербайджана тесно сотрудничают со структурами безопасности многих государств. Это сотрудничество способствует сохранению региональной стабильности и решению глобальных вопросов безопасности", - отметил он.

По его словам, международные форумы, конференции и совместные операции демонстрируют, что система безопасности Азербайджана приобретает авторитет в мировом масштабе. Это, в свою очередь, подтверждает укрепление как политического авторитета страны, так и системы безопасности.

"Деятельность органов безопасности обычно остается вне поля зрения. Большая часть их работы носит секретный характер. Однако именно благодаря этой деятельности сохраняется стабильность в стране, обеспечивается безопасность государства и защищается безопасность народа. Сотрудники этих структур порой рискуют жизнью, защищая интересы государства. Их деятельность является одной из основных опор прочности государства. Сегодня система безопасности Азербайджана превратилась в сильную, современную и профессиональную структуру", - отметил политолог.

А. Гараев подчеркнул, что 28 марта - это не только профессиональный праздник, но и важная страница истории азербайджанской государственности.

"107-летний путь показывает, что органы безопасности являются одной из основных опор независимости и стабильности страны. Прочный фундамент, созданный Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, политика модернизации, реализуемая Президентом Ильхамом Алиевым, и историческая победа, одержанная в Отечественной войне, еще раз доказали силу и значение этих структур. Сегодня сотрудники специальных служб Азербайджана с чувством гордости отмечают свой профессиональный праздник. Действуя в соответствии с современными вызовами, они защищают безопасность государства и успешно продолжают службу во имя благополучия и стабильности народа. Система безопасности Азербайджана и впредь будет играть ключевую роль в укреплении страны и защите национальных интересов", - добавил политолог.