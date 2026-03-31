Азербайджан вошел в число наиболее безопасных стран мира

БАКУ /Trend/ - С представленным отчетом Global Terrorism Index 2026 (GTI) опубликован очередной рейтинг стран по уровню террористической угрозы.

По информации Trend, среди стран с наиболее высоким уровнем террористической активности и угрозы терроризма лидируют: Пакистан (8.574), Буркина-Фасо (8.324) и Нигер (7.816).

В указанном рейтинге Сирия (7.38) заняла 6 место, Израиль (6.79) — 10, Афганистан (6.678) — 11, Индия (6.428) — 13, Россия (5.593) — 17, Иран (5.477) — 18, США (4.521) — 28, Германия (4.447) — 29, Франция (3.224) — 35, Турция (3.212) — 36, Китай (1.311) — 54, Швейцария (0.749) — 67, Объединённые Арабские Эмираты (0.749) — 68, Грузия (0.506) — 77, Армения (0.483) — 81 место.

Согласно отчету прошлого года, Азербайджан с индексом 0.233 занимал 90-ю позицию по уровню террористической угрозы, однако в 2026 году поднялся еще на три позиции и с индексом 0.123 занял 93-е место, получив высокий рейтинг как одна из самых безопасных стран мира по уровню террористических рисков в пределах возможного диапазона рейтинга от 1 до 100.

Рейтинг GTI рассчитывается на основе таких показателей, как террористические инциденты, число погибших, тяжелые последствия, захват заложников, борьба с терроризмом, эффективность расследования террористической деятельности и ряд других факторов.

Отчеты Global Terrorism Index, регулярно публикуемые Институтом экономики и мира (Institute for Economics and Peace — IEP), служат справочным источником для Организации объединённых наций, Организации экономического сотрудничества и развития, Всемирного банка, других международных организаций и академических институтов. Эти отчёты также считаются одним из ключевых источников, учитываемых при вложении иностранных инвестиций в экономическую инфраструктуру стран.

Как следует из отчетов международных организаций, несмотря на то, что Азербайджан расположен в достаточно сложном геополитическом регионе с высоким уровнем угроз террористических провокаций на религиозной, политической, национальной и иной почве, благодаря успешной внутренней и внешней государственной политике, обеспеченному развитию и стабильности, а также эффективной работе органов безопасности в сфере борьбы с терроризмом, в последние годы Азербайджан обладает очень высоким рейтингом внутренней безопасности в мире.

Как подчеркнул Президент Азербайджана Ильхам Алиев, вопросы безопасности и стабильности должны оставаться приоритетными на повестке дня любой страны, более чем когда-либо ранее, потому что без этого все остальное становится бессмысленным.