НАТО готово углублять диалог и сотрудничество с Азербайджаном

Политика 27 марта 2026 11:12 (UTC +04:00)
Фото: НАТО

Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Для Организации Североатлантического договора (НАТО) Южный Кавказ имеет важное значение.

Как сообщает Trend, об этом говорится в отчете генерального секретаря НАТО Марка Рютте по итогам 2025 года.

Отмечается, что в 2025 году НАТО приветствовало значительный прогресс, достигнутый в направлении мира между Азербайджаном и Арменией, а также устойчивый вклад Соединенных Штатов Америки в мирный процесс:

"Парафирование мирного соглашения в августе стало важным шагом на пути нормализации и региональной безопасности. НАТО готово углублять диалог и сотрудничество с обеими странами".

