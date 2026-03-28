Более 93 тысяч гражданских объектов Ирана пострадали от авиаударов США и Израиля

БАКУ /Trend/ - В результате военных авиаударов США и Израиля по Ирану с 28 февраля повреждено более 93,2 тысячи гражданских объектов, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Иранское Общество Красного Полумесяца.

Как сообщается, за указанный период в различных провинциях страны понесли ущерб 20,8 тысячи коммерческих объектов и 71,5 тысячи жилых зданий. Только в провинции Тегеран пострадали 31,5 тысячи жилых и коммерческих зданий.

Кроме того, Общество Красного Полумесяца отмечает повреждения 295 учреждений здравоохранения и лечебных центров, 600 школ, 17 центров самого Общества, 48 спасательных автомобилей, 46 машин скорой помощи и 3 спасательных вертолетов.

Напомним, что между США и Ираном не было достигнуто конкретного соглашения по ядерной программе, и с 28 февраля США и Израиль начали военные авиаудары по Ирану. В ответ Иран с того же дня наносил удары ракетами и дронами по Израилю и военным объектам США в странах региона.

В первый день военных авиаударов по Ирану погибли Верховный лидер страны аятолла Сейид Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных военных. 8 марта большинством голосов Экспертный совет Ирана избрал сына аятоллы Сейида Али Хаменеи - Сейида Моджтабу Хаменеи - третьим Верховным лидером Ирана.

В период с 1 по 5 марта противостояние еще более расширилось и охватило различные страны Ближнего Востока. Сообщается, что потери со стороны США составили 8 погибших и более 140 раненых.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. Из-за напряженной обстановки вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли, а ряд стран призвал своих граждан покинуть регион.