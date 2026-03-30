Иран до сих пор не вел прямых переговоров с США — МИД

БАКУ /Trend/ - Иран до сих пор не вел никаких прямых переговоров с США.

Как сообщает Trend, об этом сегодня на пресс-конференции в Тегеране заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бегаи.

По его словам, ранее поступали лишь некоторые обращения через посредников с предложениями о переговорах со стороны США.

Бегаи отметил, что для Ирана неясно, насколько США придают значение дипломатии, а позиция Ирана по данному вопросу остаётся полностью определённой.

«Важно, что страны региона стремятся к прекращению войны. Однако инициатором конфликта был не Иран», — подчеркнул пресс-секретарь.

Напомним, что с 28 февраля США и Израиль начали военные авиаудары по Ирану, на что иранская сторона ответила ударами ракет и дронов по Израилю и объектам США в регионе.

В первый день авиаударов по Ирану погибли Верховный лидер страны аятолла Сейид Али Хаменеи и несколько высокопоставленных военных. 8 марта Экспертный совет Ирана большинством голосов избрал третьим Верховным лидером Ирана сына аятоллы — Сейида Моджтабу Хаменеи.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. Напряжённая ситуация вокруг Ормузского пролива привела к резкому росту мировых цен на нефть, а некоторые страны призвали своих граждан покинуть регион.