МИД Турции – об атаке на турецкий танкер в Черном море

БАКУ/ Trend/ - Министерство иностранных дел Турции распространило заявление в связи с атакой на турецкий танкер в Черном море.

Как сообщает Trend, в заявлении говорится, что МИД с глубокой озабоченностью воспринимает совершенное сегодня в Черном море нападение на перевозивший сырую нефть танкер ALTURA, эксплуатируемый турецкой компанией и плавающий под флагом Сьерра-Леоне.

В тексте говорится: «В связи с нападением нашими соответствующими структурами проводятся необходимые расследования и технические вмешательства. Стало известно, что состояние здоровья турецкого экипажа в составе 27 человек, находящегося на борту, оценивается как хорошее. Это и подобные нападения, произошедшие в пределах нашей исключительной экономической зоны в Черном море и противоречащие международному праву, создают серьезные риски для человеческих жизней, имущества, навигации и экологической безопасности в регионе. Мы продолжаем контакты с соответствующими сторонами с целью предотвращения распространения войны на акваторию Черного моря и ее дальнейшей эскалации».

Отмечается, что в этом контексте Турция сохраняет за собой право принимать необходимые меры на основе международных законов с целью защиты экономических интересов и деятельности страны в регионе.