МАГАТЭ сообщило об отсутствии радиационной угрозы после ударов по заводу в Иране

БАКУ /Trend/ - Иран проинформировал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об ударах по заводу по производству тяжёлой воды в Хондабе.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации агентства в соцсети Х.

«МАГАТЭ было проинформировано Ираном о том, что завод по производству тяжёлой воды в Хондабе также подвергся удару сегодня. Риска радиации не наблюдается, поскольку объект не содержит заявленного ядерного материала», - говорится в сообщении.

Отдельно в МАГАТЭ отметили, что Иран также сообщил сегодня об ударе по промышленному объекту — металлургическому заводу Khuzestan Steel Production Factory, который использует герметичные радиоактивные источники Co-60 и Cs-137 для измерений, при этом радиоактивных выбросов за пределы объекта зафиксировано не было.

Напомним, что между США и Ираном не было достигнуто конкретного соглашения по ядерной программе, и с 28 февраля США и Израиль начали военные авиаудары по Ирану. В ответ Иран с того же дня наносил удары ракетами и дронами по Израилю и военным объектам США в странах региона.

В первый день военных авиаударов по Ирану погибли Верховный лидер страны аятолла Сейид Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных военных. 8 марта большинством голосов Экспертный совет Ирана избрал сына аятоллы Сейида Али Хаменеи - Сейида Моджтабу Хаменеи - третьим Верховным лидером Ирана.

В период с 1 по 5 марта противостояние еще более расширилось и охватило различные страны Ближнего Востока. Сообщается, что потери со стороны США составили 8 погибших и более 140 раненых.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. Из-за напряженной обстановки вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли, а ряд стран призвал своих граждан покинуть регион.