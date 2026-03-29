КСИР выдвинул США условие на фоне ударов по университетам Ирана

БАКУ /Trend/ - Если администрация США не хочет, чтобы американские университеты на Ближнем Востоке подверглись атакам со стороны Ирана, она должна до 12:00 по тегеранскому времени 30 марта осудить удары по иранским университетам.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В заявлении отмечается, что Израиль и США вновь нанесли удары по высшим учебным заведениям Ирана, в том числе подвергли бомбардировке Университет науки и технологий в Тегеране. Подчеркивается, что если администрация США не хочет, чтобы университеты в регионе, за исключением двух, подверглись атакам, её представители должны до 12:00 30 марта по тегеранскому времени осудить удары по иранским университетам.