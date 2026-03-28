Денежные переводы между Чехией и Азербайджаном возросли

БАКУ /Trend/ - В 2025 году объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в Чехию составил 6,465 миллиона долларов США, сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

По сравнению с 2024 годом этот показатель вырос на 2,022 миллиона долларов, или на 45,5%. Доля Чехии в общем объеме переводов из Азербайджана за рубеж составила 1,3%.

В то же время в 2025 году объем денежных переводов физических лиц из Чехии в Азербайджан составил 5,591 миллиона долларов, что на 3,3 миллиона долларов, или в 2,4 раза, больше показателя 2024 года. Доля Чехии в общем объеме переводов в Азербайджан составила 0,5%.

Напомним, что в 2024 году переводы из Азербайджана в Чехию составили 4,443 миллиона долларов, а в обратном направлении — 2,327 миллиона долларов.

В целом за 2025 год объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана за рубеж составил 505,139 миллиона долларов, что на 21,6 миллиона долларов, или на 4,1%, меньше показателя 2024 года. При этом переводы из-за рубежа в Азербайджан составили 1,177 миллиарда долларов, увеличившись на 94,1 миллиона долларов, или на 8,7%, по сравнению с 2024 годом.