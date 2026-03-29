29 марта 2026 11:14 (UTC +04:00)
Асаф Чопуров досрочно защитил чемпионский пояс в UAE Warriors

Инглаб Мамедов
БАКУ/ Trend/ - Азербайджанский боец ММА Асаф Чопуров, который, как ожидается, в ближайшее время подпишет контракт с крупнейшей в мире организацией по смешанным единоборствам UFC, успешно защитил свой титульный пояс в промоушене "UAE Warriors".

Как сообщает Trend, Чопуров завершил свой титульный бой досрочно, победив бразильского соперника Адриано Рамуса удушающим приемом.

Эта победа позволила азербайджанскому спортсмену продолжить беспроигрышную серию в профессиональной карьере, доведя свой рекорд до 10 побед.

