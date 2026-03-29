Узбекистан и Исламский банк развития обсудили проекты в аграрной сфере

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Министерстве сельского хозяйства Узбекистана прошла встреча под председательством советника министра Нуриддина Кошназарова с представителями Исламского банка развития, передает Trend.

Согласно информации, в обсуждении приняли участие менеджер по операционным вопросам банка Илкер Эрсегун Кайхан и представитель банка в Узбекистане Хусан Хасанов.

В ходе переговоров были рассмотрены вопросы ускоренного утверждения проекта «Развитие механизации сельского хозяйства в Узбекистане» с участием Исламского банка развития, укрепления материально-технической базы сельхозтехники, а также подготовки конкретных предложений по реализации программ STI и Reverse Linkage в стране.

Кроме того, стороны обменялись мнениями о перспективах расширения сотрудничества и ускорении реализации инициатив, направленных на повышение технического и институционального потенциала аграрного сектора Узбекистана.